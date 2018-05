"Un demers rusinos, in afara jocului politic. Eu inteleg Putere si Opozitie atunci cand vii cu solutii si cu alte propuneri. (...) Demersul liderului PNL il consider rusinos si pentru faptul ca, neavand solutii si neavand niste propuneri concrete ca alternativa la solutiile de guvernare, incearca sa introduca in batalia politica si acest demers, care nu are nimic cu normalitatea. Este impotriva oricarei logici juridice. E facut practic pentru a da bine in fata presedintelui Iohannis, care i-a cerut in nenumarate randuri demisia doamnei prim-ministru si in aceste conditii s-a initiat si acest demers al presedintelui PNL", a declarat luni, intr-o emisiune la RFI, deputatul PSD Florin Iordache.

Intrebat ce efecte juridice ar putea sa aiba aceasta plangere penala, el a raspuns ca "niciunul".



"De aceea v-am si spus ca e in afara logicii juridice si fara niciun fel de consecinta - decat mediatica -, dar si aceasta consecinta mediatica ii aduce, cred eu, deservicii domnului Orban. Spun asta datorita faptului ca in prerogativele pe care le are prim-ministrul este si aceea de politica externa si tot acest demers este de o consultare reala daca se va muta sau nu Ambasada Romaniei (de la Tel Aviv la Ierusalim - n.r.), dar pana sa ajungem acolo trebuie facuta o consultare cu toti factorii interesati in aceasta problema", a punctat Iordache.

"Tocmai ca in acel memorandum, care inteleg ca este secret, am inteles de la domnul ministru Melescanu ca s-a demarat aceasta procedura de consultare a tuturor celor interesati din punct de vedere politic, al sigurantei, al tuturor care vor fi implicati in acest demers si, fara indoiala, am inteles ca in acest demers este implicata si Presedintia. Pana nu avem un material care sa spuna ce costuri pozitive si negative, ce avantaj avem din aceasta posibila relocare a Ambasadei noastre de la Tel Aviv la Ierusalim, despre ce discutam? Toti cei interesati - de la presedintele Romaniei, prim-ministru, Parlament - trebuie sa aiba un document de lucru asupra caruia ar trebui sa se pronunte", a afirmat Iordache.

Dancila nu poate fi "in niciun caz" suspendata din functie, sustine Iordache

De asemenea, intrebat daca ar fi fost mai bine ca mai intai sa aiba loc o consultare cu presedintele Iohannis si apoi sa iasa Guvernul cu acel memorandum, deputatul social-democrat a sustinut ca tocmai de aceea s-a demarat procedura de consultare a tuturor celor interesati."In niciun caz. In Constitutie se spune foarte clar cand poate fi suspendat sau cand nu poate fi suspendat, de cine s.a.m.d. Repet, este un demers care arata limitele la care a ajuns domnul Orban, in conditiile in care nu asa ar trebui desfasurata o batalie politica. O batalie politica inseamna idei, contraargumente, inseamna alte solutii la solutiile pe care ti le propun cei din partidele de la guvernare. Nu cred ca trebuie sa introducem Parchetul intr-o disputa politica. A introduce Parchetul intr-o disputa politica este undeva la limita bataliei politice", a declarat Iordache.

Cat priveste posibilitatea organizarii unui miting pentru sustinerea premierului Dancila, parlamentarul a afirmat ca PSD are "forta organizatorica" in problemele importante, scrie Agerpres.



"Nu stiu, PSD poate organiza un miting. Noi eram pregatiti sa organizam un miting pentru modificarea Constitutiei, acela de familie traditionala, dar datorita faptului ca presedintele Iohannis nu a promulgat Legea referendumului inca nu stim, dar PSD are forta organizatorica in problemele importante, iar aceasta privind sustinerea premierului Dancila este o problema importanta. Practic, nu o sustinem numai pe doamna Dancila, sustinem Guvernul in ansamblul sau si o continuitate a lucrurilor bune care s-au intamplat in Romania", a precizat Florin Iordache.

Referitor la o posibila actiune a social-democratilor de suspendare a presedintelui Iohannis, el a spus ca este necesara o mai buna colaborare decat un "razboi" fara o anumita finalitate. "Nu cred, pentru ca am da un semnal de instabilitate. Eu cred ca, in acest moment, toate fortele implicate - de la presedinte, Guvern, Parlament - ar trebui sa conlucreze si sa lasam la o parte modul in care se pozitioneaza unii sau altii. Fiecare are niste atributii foarte clar stabilite in Constitutie si cred eu ca pentru beneficiul Romaniei o mai buna colaborare este necesara decat un razboi fara o anumita finalitate", a subliniat Iordache.