"Orice partid care doreste sa joace un rol politic serios in Romania are intentia sa isi prezinte propriul candidat pentru alegerile prezidentiale. ALDE este unul dintre partidele importante ale coalitiei si este firesc ca lumea sa aiba idei si propuneri pe aceasta tema. Ce se va intampla in viitor va depinde si de negocierile pe care le putem face in interiorul coalitiei, dar, pentru moment, in mod evident, candidatul nostru potential este Calin Popescu-Tariceanu, liderul partidului si locomotiva partidului", a spus Melescanu, citat de romanialibera.ro.

De asemenea, intrebat daca va exista un candidat comun al PSD-ALDE, raspunsul vicepresedintelui ALDE a fost: "Asta va trebui sa discutam".