Basescu a precizat ca premierul ar putea fi suspendat timp de 45 de zile, dar chiar daca s-ar intampla acest lucru, presedintele nu poate emite decretul de revocare.

"Art. 107 (din Constitutie - n.r.) spune foarte clar: presedintele Romaniei nu-l poate revoca pe primul ministru. Si de aici venim si spunem: sta suspendat 45 de zile premierul. Si? Pentru ca cineva trebuie sa emita un decret de revocare. Presedintele nu poate. Ar putea Parlamentul, dar numai printr-o motiune de cenzura. Deci premierul nu poate fi schimbat decat prin votul Parlamentului. Majoritatea care e acum in Parlament arata ca n-ar fi nicio sansa ca Parlamentul sa dea un vot, sa zicem ca face opozitie, unei motiuni de cenzura. N-ar fi nicio sansa sa treaca. Daca s-ar merge pe aceasta idee, este clar ca optiunea de cenzura picata in Parlament, premierul este mai viu ca oricand", a declarat Basescu la B1 TV.

Fostul sef al statului a subliniat ca, daca ar fi avut aceasta posibilitate, i-ar fi revocat din functie pe fostii premieri Calin Popescu Tariceanu si Victor Ponta.

"Ca sa ai o revocare, trebuie sa fie vointa presedintelui, exprimata in mod legal. Ori aici ii scrie ca nu poate. Ce te faci? Si m-as mai duce putin cu interpretarea intr-o zona, pentru ca discutam despre premier, si zona in care m-as duce ar fi articolul 110, care spune: numai Camera Deputatilor, Senatul si presedintele Romaniei au dreptul sa ceara urmarirea penala a membrilor Guvernului. Eu cred ca un procuror inteligent spune: sesizarea e facuta de domnul Orban Ludovic. Ia sa vedem, e cumva presedintele Camerei Deputatilor? Nu. E cumva presedintele Senatului? Nu. E cumva presedintele Romaniei? Nu. Deci nefiind niciunul din cei trei, procurorul vine si spune, e o sesizare care nu intruneste conditiile. Asta daca vrea sa respecte Constitutia Romaniei", a precizat Traian Basescu.

Acesta a punctat insa ca "procurorul este acoperit" si daca "incepe o cercetare in rem si constata ca Viorica Dancila a facut inalta tradare", solicitandu-i apoi presedintelui Iohannis "aprobarea inceperii urmarii penale in personam".

"Procurorul este acoperit si daca face urmatorii pasi: incepe o cercetare in rem, constata ca a facut inalta tradare doamna Dancila si ii cere presedintelui sa aprobe inceperea urmaririi penale in personam. Si aproba sau nu aproba. As trage o concluzie: presedintele s-ar compromite daca ar intra in jocul acesta pentru ca are o precizare in Constitutie, ca nu il poate revoca pe primul ministru nici direct si nici indirect", a mai spus Basescu, potrivit Agerpres.