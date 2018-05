"Politica nu e chiar asa (...), daca (...) un nebun arunca o piatra, toti se arunca dupa ea. Cred ca am demonstrat si noi, de la ALDE, si cei de la PSD ca avem experienta politica, avem intelepciunea necesara pentru a considera ca stabilitatea politica este o premisa necesara pentru ca Romania sa poata sa creasca economic si sa putem asigura bunastarea cetatenilor. Acesta este principalul tel al nostru, nu sa ne jucam de-a politica, cu suspendari si cu alte actiuni, dar sigur ca nu pot sa ascund (...) gustul amar pe care il am in momentul in care vad astfel de demersuri facute de partidul de opozitie. Stau si ma gandesc daca nu sunt poate si alte resorturi in spate si de aceea cred ca ar trebui o atitudine edificatoare a presedintelui, prin care sa arate ca este complet in afara oricaror suspiciuni legate de un posibil aranjament, joc, combinatie de rasturnare nedemocratica a unui guvern legitim", a spus Tariceanu, duminica, la Parlament.

Declaratiile sale au fost facute fiind intrebat de presa cum vede o eventuala suspendare a sefului statului in contextul plangerii penale depuse de catre liderul PNL, Ludovic Orban, impotriva premierului Viorica Dancila, relateaza Agerpres.