"Sunt dezamagit si am un gust amar cand vad, uneori, tineri care merg chiar la manifestari publice, unde parca militeaza pentru slava institutiilor represive ale statului, parca si-au ales modele cum ar fi Kovesi sau Coldea si atata inteleg ei din ceea ce inseamna o tara europeana, o tara libera, o tara democrata. Ii compatimesc pe acesti tineri si compatimesc si partidele din care fac parte, pentru ca, in loc sa le insufle idealuri marete, asa cum poate am avut noi in momentul caderii comunismului, ii lasa sa se duca pe acest drum care este surprinzator pentru toata lumea", a declarat Tariceanu, duminica, la Gala Premiilor Tineretului Aliantei Liberalilor si Democratilor (TLDE), de la Palatul Parlamentului, potrivit Agerpres.