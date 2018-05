"Suntem intr-o situatie inedita in care Opozitia face o plangere penala prim-ministrului cu acuzatia de inalta tradare. Mai sunt vreo doua-trei (acuzatii - n.r.), dar inalta tradare, adica greu de sustinut o astfel de acuzatie, este efect al faptului ca premierul a efectuat o vizita in Israel la invitatia omologului israelian si asta a si starnit reactii, nu numai la noi. (...) Cred ca a fost neinspirata ca actiune, mai ales prin motivarea pe care a dat-o. Parerea mea este ca se va solda cu nimic", a declarat Traian Basescu, sambata, la Romania Tv.

Liderul PMP a mai spus, pe de alta parte, ca nu crede ca Parchetul va intra intr-un "joc" care sa conduca la suspendarea premierului de catre seful statului.

"Daca, prin absurd, Parchetul ar intra, nu va intra presedintele", a completat el.

Fiind intrebat de ce nu vede posibila varianta ca seful statului sa ajunga la suspendarea prim-ministrului din moment ce i-a cerut de mai multe ori demisia, Basescu a spus: "Una e sa-i ceri cu vorba si alta e sa te compromiti intr-un act oficial, pentru ca niciodata nu se va putea materializa acuzatia de inalta tradare".

Liderul PMP a subliniat, insa, ca originea problemei se afla la premier, care nu l-ar fi informat pe presedinte despre discutarea in Guvern a documentului privind subiectul mutarii amabasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim.

"Daca dam putin ceasul inapoi vedem ca originea problemei este chiar la doamna Dancila, pentru ca dansii au discutat Nota referitoare la mutarea ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim intr-o sedinta de Guvern. Si daca ne uitam la articolul 87 din Constitutie, articolul asta spune asa: presedintele Romaniei poate lua parte la sedinta Guvernului in care se dezbat probleme de interes national privind politica externa, apararea tarii, asigurarea ordinii publice. Aceasta problema a mutarii ambasadei este o problema de politica externa. Intrebare? A informat Guvernul pe presedinte ca are pe ordinea de zi o problema de politica externa? Din cate stiu eu nu a fost informat niciodata presedintele", a declarat el.

Liderul PMP a adaugat ca in conditiile in care seful statului nu a fost informat de Guvern, premierul ar putea fi facut vinovat de "lipsa de cooperare loiala intre institutii, dar, asta nu exista in Codul penal".

"Cel mult in codul administrativ, daca vreti, de bune relatii institutionale, pentru ca politicienii nu trebuie sa se iubeasca, dar trebuie sa aplice corect Constitutia si aceasta sanctiune nu exista Codul penal pentru neinformarea presedintelui legata de ordinea de zi. Si atunci e doar o chestiune de cooperare loiala intre institutii, dar, trecand peste cooperarea loiala vorbim despre responsabilitatea morala. De unde a pornit acest scandal? De la faptul ca premierul nu l-a informat pe presedinte ca are pe ordinea de zi un asemenea subiect. Presedintele putea sa participe sau nu, dar daca nu a fost informat este clar ca este responsabilitatea premierului, responsabilitatea morala pentru functionarea cu lipsa de loialitate fata de institutia prezidentiala", a mai declarat Basescu, potrivit Agerpres.