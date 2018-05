"Tema cea mai importanta de dezbatere a fost aceea generata de plangerea penala depusa de Ludovic Orban impotriva premierului Romaniei. Cred ca unanimitatea cu care a fost votata rezolutia de sustinere spune totul despre faptul ca si organizatiile PSD din regiunea vest nu pot da decat un singur mesaj, anume acela ca nu putem asista pasivi la modul in care se incearca discreditarea premierului Romaniei intr-un moment ca acesta, iar PSD trebuie sa dovedeasca solidaritate si unitate si sa ofere o replica riguroasa si sustinuta la aceasta tentativa de a destabiliza din nou guvernarea Romaniei si de a destabiliza pe aceasta cale, tara", a spus Fifor.

La randul sau, presedintele interimar al PSD Timis, Calin Dobra, a aratat ca este nevoie de stabilitate, adaugand ca Romania nu-si mai permite schimbarea premierului si a echipei. In opinia sa, aplicarea masurilor din programul de guvernare demonstreaza ca se merge "pe drumul cel bun"

"Chiar daca se incearca prin toate mijloacele sa se denatureze acest adevar, in unanimitate s-a votat aceasta rezolutie de sustinere. S-a transmis un mesaj foarte clar conducerii nationale (...) ca suntem pregatiti inclusiv sa iesim in strada, daca va trebui sa sustinem, pentru ca nu este normal si corect ca PSD sa piarda guvernarea, atata timp cat am fost alesi in 2016, de cetateni", a afirmat Dobra, relateaza Agerpres.