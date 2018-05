Reactia lui Toader vine in contextul in care procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Brasov au solicitat, vineri, potrivit biroului de presa al institutiei, "suspendarea oricaror altor decizii din partea Curtii Constitutionale a Romaniei sau din partea celorlalti factori implicati in procesul legislativ cu privire la legile justitiei pana la emiterea avizului Comisiei de la Venetia, organism consultativ al Consiliului Europei".

Toader aminteste ca potrivit art.147 alin.(4) al Constitutiei deciziile CCR se publica in Monitorul Oficial al Romaniei si ca, de la data publicarii, acestea sunt obligatorii.

"Ca urmare, suspendarea deciziilor Curtii Constitutionale nu este permisa de actualul cadru constitutional", a scris ministrul, sambata, pe Facebook.

El contesta invocarea prioritatii dreptului Uniunii Europene, "cu referire la cauzele Costa c. Enel(C-6/64), Kreil (C-285/98) si Simmenthal (C-106/77), pentru a justifica cererea de 'suspendare' a deciziilor Curtii Constitutionale si ale altor autoritati pana la emiterea avizului Comisiei de la Venetia" sustinand ca aceste cauze si principii nu au legatura cu avizul Comisiei de la Venetia "pentru bunul motiv ca aceasta comisie nu este o structura a Uniunii Europene". "Este, asa cum chiar solicitantii mentioneaza, organism consultativ al Consiliului Europei, organizatie diferita, distincta, de Uniunea Europeana", a adaugat Tudorel Toader.

De asemenea, ministrul afirma ca recomandarile GRECO nu sunt tratate internationale privitoare la drepturile fundamentale si precizeaza ca articolul 20 din Constitutie - invocat in comunicatul Parchetului de pe langa Judecatoria Brasov pentru a arata ca recomandarile respective sunt obligatorii pentru legiuitorul roman - priveste tratatele internationale in materia drepturilor omului si stabileste prioritatea acestora in caz de neconcordanta cu legile interne, cu exceptia in care acestea contin dispozitii mai favorabile.

Referitor la sesizarea Comisiei de la Venetia cu privire la proiectele de modificare a legislatiei penale si suspendarea oricaror dezbateri pana la emiterea avizului consultativ de catre comisie, Toader se intreaba ce ar putea sa i se solicite acestui for "in lipsa dezbaterilor, a discutarii propunerilor legislative, in lipsa unor 'proiecte' ".

In ceea ce priveste "indignarea" procurorilor Parchetului de pe langa Judecatoria Brasov cu privire la "recentele propuneri legislative care plaseaza magistratul roman pe acelasi picior de egalitate cu membrii clanurilor interlope", ministrul Tudorel Toader a punctat ca, potrivit Constitutiei, nimeni nu este mai presus de lege.

"Cunoasterea legii constituie premiza necesara pentru corecta interpretare si aplicare a acesteia", a conchis Toader, potrivit Agerpres.