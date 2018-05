"Ceea ce se intampla de o perioada nu arata decat dorinta nestapanita, nestavilita a lui Iohannis de a prelua toata puterea in Romania; este un om care doreste toata puterea in Romania, care vrea ca toate institutiile statului sa-i fie aservite, toate institutiile statului sa execute ordinele lui, care n-au nicio legatura nici cu atributiile constitutionale, nici cu legile in vigoare. Asa cum am spus luni, amenintarile pe care le-a adresat doamnei prim-ministru Dancila au fost de tip mafiot si s-a dovedit, in ciuda criticilor propagandei, ca este adevarat. Exact asa fac mafiotii – in sensul in care 'daca nu faci ceea ce ti se spune, o sa actionam impotriva ta'. Si si-a pus aceasta unealta jalnica – Ludovic Orban – sa faca aceasta plangere penala", a spus liderul social-democrat la Romania TV.

Presedintele PSD sustine ca Viorica Dancila "nu e o femeie lasa, ci una responsabila, care vrea sa duca guvernarea pana la capat".

"Daca au hotarat sa intre in aceasta categorie de dispute, le uram bun-venit! (…) N-o sa mergem incolonati ca mieii la taiere si sa lasam ca perioada neagra din istoria acestei tari, din ultimii ani, sa se repete. Este clar ca aceasta clica de indivizi din diverse institutii publice, institutii ale statului, care reprezinta statul paralel sau poate statul subteran, sunt ingroziti de faptul ca Romania este aproape de a ajunge un stat in care drepturile si libertatile fundamentale ale omului se vor respecta, in care nu vor mai fi abuzuri. (…) Klaus Iohannis este beneficiarul total al actiunilor statului paralel si vrea sa perpetueze aceasta situatie, pentru ca, asa cum a spus acum ceva timp, se simte confortabil. Cred ca se simte confortabil si cu cele sase case, si cu faptul ca instanta a dovedit ca unele case le-a furat, le-a obtinut prin acte falsificate", a spus Dragnea, citat de money.ro.

Chestionat de jurnalisti daca PSD urmeaza sa foloseasca arma constitutionala numita “suspendare”, raspunsul lui Dragnea a fost: "Nu vom sta cu mainile in san. Este vorba de Romania. Este un atac violent impotriva ordinii constitutionale, care nu poate ramane asa".

Citeste si: Dragnea, despre plangerea lui Orban: Este un demers neconstitutional, o tentativa de lovitura de stat