"Este un moment in care asistam iarasi la o incercare de a impune ‘Guvernul meu’, asa cum ne-a obisnuit domnul presedinte. Dovada a ceea ce spun este si declaratia presedintelui care, nici nu mai tinem cont de cate ori, si-a facut o obisnuinta, cel putin in ultima vreme, de a cere demisia premierului, cred ca este a treia sau a patra oara cand o face", a mentionat Carmen Dan intr-o interventie la Antena 3.

De asemenea, in ceea ce o priveste pe Viorica Dancila, ministrul de Interne sustine ca premierul este un om puternic, care nu va ceda.

"Premierul Romaniei este un om puternic, este un om care a demonstrat prin tot ceea ce a facut pana in acest moment ca este un om cu multa buna-credinta si cu dorinta de a face lucruri bune pentru Romania, alaturi de sustinerea pe care o identifica atat in membrii Guvernului, cat si in coalitia care a impus, in mod legitim, acest Guvern", a aratat ministrul.

Chestionata daca a discutat cu sefa Guvernului, Carmen Dan a raspuns afirmativ, mentionand ca aceasta este hotarata sa mearga mai departe.

"Nu l-am vazut pe presedintele Iohannis atacand la modul asta, absolut incalificabil, un barbat, un alt premier. Si-a facut un obicei din a ataca o femeie, care in plus este premierul Romaniei", a conchis ea, citata de huff.ro.