"Opinia mea si a #ProRomania despre acest nou scandal: Ludovic Orban actioneaza prostesc / Liviu Dragnea riposteaza cu o minciuna gogonata!



1. Ludovic Orban nu intelege si nu explica faptul ca Guvernul Dancila trebuie schimbat (doar prin mijloace politice democratice) pentru incompetenta, incapacitate administrativa si obedienta fata de Dragnea si gasca lui - NU prin plangeri penale absurde si actiuni ale procurorilor de care sa profite Presedintele! Daca PNL ar fi in stare sa faca o alianta politica eficienta si o adevarata alternativa politica ar fi de o mie de ori mai bine decat sa faca plangeri penale - dar nu pot si apeleaza la aceste mijloace murdare.



2. Dragnea are cel putin 50% din “meritul” daramarii Guvernului Ponta in toamna lui 2015 / nu se poate opri cu minciunile nici macar atunci cand vrea sa o apere pe Dancila - facand comparatii total nereale si ipocrite cu anul 2015 (dupa ce m-a dat afara din PSD si a plans de ciuda ca am fost achitat, acum si-a adus aminte de mine / e clar ca minte mai mult chiar decat respira - adevarul pe care il stim amandoi (si multi altii) despre demisia Guvernului “Ponta” din toamna lui 2015 este ca el insusi (Dragnea) tot negocia cu Iohannis sa retraga sprijinul Guvernului pe care il conduceam - si tot el iesea public cu fiecare ocazie sa spuna ca nu este de acord cu deciziile guvernamentale si sa le saboteze - tragedia de la “Colectiv” a fost scanteia care a aprins gramada de combustibil pe care Dragnea o tot stransese impotriva mea si a Guvernului / dupa demisie (care l-a facut foarte bucuros pe Dragnea) a fost desemnat Premier Dacian Ciolos (cu Vasile Dancu vicepremier si Ministrul Dezvoltarii cum ceruse “prietenul Liviu”) iar PSD-Dragnea l-a votat si l-a sustinut in Parlament tot anul 2016!



Ludovic Orban = Liviu Dragnea - si de la ei nicio sansa de schimbare in bine!



Sper insa ca Iohannis sa nu faca din nou aceeasi greseala ca in 2015 - sa nu se bucure de dosare penale inscenate pentru a schimba un guvern! Pentru ca Romania trebuie schimbata altfel!", a scris Victor Ponta pe Facebook.