"Este o plangere penala a lui Klaus Werner Iohannis. Orban este o unealta jalnica. Nu mintea lui a hotarat asta, ci este operationalizarea amenintarii domnului Iohannis la adresa prim-ministrului Viorica Dancila. Cand eu am spus luni ca este o amenintare de tip mafiot, m-a contrazis. Realitatea dovedeste ca am avut dreptate. Nu faci ce ti se spune, iti facem plangere penala si te trimitem la politia politica", a afirmat Dragnea, la Parlament.

El a spus ca demersul lui Orban este neconstitutional.

"Acesta este un demers care inseamna o tentativa de lovitura de stat si anume preluarea puterii intr-un mod nelegitim, pentru ca asta a urmarit tot timpul. Dl Iohannis, avand experienta cu cele sase case, vrea sa ia si Palatul Victoria in folosinta proprie. De asemenea, spun ca exista un articol in Codul penal care se refera la inducerea in eroare a organelor judiciare si persoana care face o plangere penala reclamand unele presupuse fapte care ar incalca legea penala stiind ca ele sunt neadevarate, asta este infractiune care se pedepseste cu inchisoarea", a afirmat Dragnea.

Dragnea avertizeaza ca orice persoana care se implica in acest demers va fi complice la doua posibile infractiuni

"Vreau, de asemenea, toata lumea sa inteleaga ca orice persoana si orice functionar public care se va implica in continuare in acest demers va fi de fapt complice la aceste doua posibile infractiuni. Este aceeasi dorinta, acelasi plan, cu alte instrumente, din 2015 si anume de a prelua Guvernul fara sa castige alegerile de catre Iohannis si de catre uneltele lui politice", a adaugat Liviu Dragnea.

El a mai spus ca actuala guvernare nu va ceda si premierul are sustinere totala, scrie Agerpres.

"Nu vom ceda pentru ca este de fapt o actiune violenta, nedemocratica, neconstitutionala a lui Iohannis si a celor din Parlament care il sustin de a bloca un guvern care a adus bunastare, de a instala probabil un guvern care sa taie salariile romanilor, cum a taiat si predecesorul sau in 2010. Prim-ministrul are sustinere totala din partea noastra, nu a facut absolut nimic din ceea ce in aceasta plangere este scris. Toata lumea de buna credinta intelege exact ce este in spatele acestui demers si vom merge in continuare si nu o sa tacem si o sa actionam", a subliniat presedintele PSD.

Dragnea spune ca actiunea e neconstitutionala pentru ca este o tentativa de lovitura de stat

"Nu exista niciun sambure de adevar in ceea ce este prevazut in acea plangere penala. Am vorbit cu juristii si ne gandim serios daca nu pot fi facute plangeri penale impotriva celor care fac astfel de demersuri", a mai spus Dragnea.

Presedintele Camerei Deputatilor a opinat ca seful statului Klaus Iohannis poate lucra doar cu oameni si institutii care ii sunt aservite total.



"Constat cu amaraciune si cu dispret ca ceea ce am spus noi se adevereste, ca presedintele Iohannis nu poate lucra cu nicio institutie daca nu ii este aservita, deci poate lucra doar cu oameni care sunt aserviti, cu institutii care sunt aservite total, nu poate avea o relatie institutionala. Vrea sa conduca si Guvernul, vrea sa conduca si Parlamentul, vrea sa conduca si procurorii, vrea sa conduca si instantele, vrea sa fie si presedintele Romaniei, vrea sa conduca tot ce misca in tara asta. Cand ii faci plangere penala unui prim-ministru pentru ca isi exercita atributiile este foarte clar pentru oricine vrea sa inteleaga ca nu se doreste ca aceasta guvernare sa duca la capat un program care a produs rezultate bune si aduce in continuare rezultate bune", a mai spus Dragnea.

Liderul PSD a subliniat ca nu se poate vorbi despre suspendarea premierului si acest demers nu are legatura cu politica, bunul simt sau Constitutia.

"Nu vorbim despre suspendarea premierului. Sa nu credeti ca suntem un partid format din oameni blegi, fricosi si care stam cu capul plecat ca sa il taie Iohannis sau slugile lui. Categoric nu. Eu vorbesc de acest demers care nu are nicio legatura cu politica, cu bunul simt, cu Constitutia si cu dorinta afisata si spusa in mai multe ocazii - de cooperare institutionala. De asemenea, asta nu are nicio legatura cu statul de drept despre care vorbesc acesti indivizi si individe de foarte mult timp, in care nu cred si se dovedeste acest lucru", a adaugat Liviu Dragnea.

Intrebat daca se pune problema suspendarii presedintelui, Dragnea a raspuns: "Eu am spus ca aceasta actiune este anticonstitutionala. Dvs puteti sa faceti ce comentarii doriti, dar eu analizez si comentez vorbele mele".

"Noi nu vorbim acum de suspendare, dar se pare ca dorinta si toate actiunile noastre de a construi un dialog si o pace politica in Romania nu sunt luate in seama, pentru ca nu se doreste. Asta nu ii intereseaza. Ii intereseaza doar conservarea unor functii pe care le detin si luarea guvernarii fara sa aiba in spate un vot legitim. (...) Nu discutam despre asta (suspendarea presedintelui - n.r.). PSD are ca obiectiv principal punerea in aplicare a programului de guvernare, crestere durabila si mai multi bani in buzunarul romanilor", a completat Dragnea.

Presedintele PNL, Ludovic Orban, a depus la Parchetul General o plangere pe numele premierului Viorica Dancila. Liderul PNL o acuza pe sefa Executivului de inalta tradare, prezentarea cu rea credinta de informatii presedintelui Romaniei, uzurparea functiei si divulgarea de informatii secrete de stat. Plangerea il vizeaza si pe presedintele PSD, Liviu Dragnea, pentru divulgarea de informatii secrete de stat. Liderul liberalilor a declarat joi, la Iasi, ca a depus, in "calitate de cetatean al Romaniei", o sesizare la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, privind anumite fapte savarsite de prim-ministrul Viorica Dancila si de liderul PSD, Liviu Dragnea.