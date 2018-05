"Plangerea penala eu o consider ca fiind dovada unui analfabetism juridic. Am citit-o si eu si sunt idei, preluari, termeni care pur si simplu sunt preluate in mod disparat si fara o logica, doar pentru a ingrozi pana la urma Romania, doar pentru a sublinia vina ingrozitoare pe care sa spunem ca ar avea-o doamna prim-ministru Viorica Dancila sau domnul presedinte Dragnea, aceea de a intocmi un memorandum inaintat la Palatul Cotroceni in vederea mutarii ambasadei, ceea ce pana la urma se intampla si se iau aceste decizii in lumea civilizata", a declarat primarul general la Antena3.

De asemenea, Gabriela Firea a definit ceea ce s-a petrecut joi in termenii "totul pentru o persoana, nimic pentru romani", aratandu-se uimita de modul in care s-au desfasurat evenimentele, de "coincidenta" intre noua solicitare de demisie a premierului lansata de seful statului si depunerea plangerii din partea presedintelui PNL, noteaza digi24.ro.