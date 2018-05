"Este un demers deliberat din partea liderului PNL. Nu ma pot abtine sa-mi pun intrebarea: care este resortul acestui demers? Este rezultatul limitelor de gandire pe care le are si asa crede ca se duce actiunea politica, este o componenta care denota o faza de nebunie, adica in momentul in care mintea iti derapeaza grav sau este poate o actiune care face parte dintr-un plan bine alcatuit", a afirmat Tariceanu la Antena 3.

El a adaugat ca demersul lui Orban il duce cu gandul in anul 2015, cand Victor Ponta a fost pus sub acuzare.



"Nu ma pot abtine sa nu ma intorc cu gandul inapoi in 2015, la inceputul lunii iunie, ziua in care Ponta a fost pus sub acuzare. La inceput mi s-a parut ca acuzatiile sunt ridicole. In final, presiunile care s-au exercitat asupra lui Ponta, ca prim-ministru, au dus la demisia lui si ulterior la instalarea unui guvern care nu avea sustinerea democratica, in pofida faptului ca in Parlament exista atunci o majoritate care functiona, dar ne-am trezit cu Guvernul Ciolos. Spuneam ca nu ma pot abtine sa ma gandesc daca nu cumva acest scenariu este un scenariu asemanator cu cel de atunci, o incercare de preluare a puterii, dar nedemocratica. Cel mai probabil in urmatoarele zile ne vom convinge. Eu sunt la varsta la care nu prea mai cred in coincidente in politica, dar nu vreau sa ma hazardez astazi sa spun mai mult", a afirmat Tariceanu.

Ce spune Tariceanu despre memorandumul privind relocarea Ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim

"Nu este vorba de un memorandum care sa fie la baza unei decizii deja luate. Eu cred ca Romania, ca tara suverana, are dreptul sa-si puna aceasta problema si Guvernul este indrituit sa faca acest lucru inclusiv in baza prevederilor constitutionale. Art. 91 (n.r. - din Constitutie) vorbeste foarte clar de responsabilitatile politicii externe si se vede clar ca aceasta responsabilitate este una partajata intre trei institutii: Guvern, Parlament si presedinte. Nu exista o atributie acordata exclusiv uneia dintre aceste institutii. Presedintele nu poate sa ia decizii fara aprobarea Parlamentului, Guvernul, in momentul in care face propunerile, ministrul de externe, pentru propunerea ambasadorilor, presedintele semneaza decretul, dar prim-ministrul contrasemneaza, deci nu se poate fara semnaturile celor doi. Deci, nu e o responsabilitate exclusiva. Deci, demersul care a fost initiat de Guvern nu poate sa fie pus decat intr-un registru politic, care nu poate sa fie subiectul sau obiectul unei cercetari penale", a punctat presedintele Senatului.

In context, liderul ALDE a spus ca premierul si membrii Guvernului nu pot fi cercetati sau anchetati pentru deciziile politice, potrivit Constitutiei.a sustinut Tariceanu.In legatura cu memorandumul privind relocarea Ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim, Tariceanu a spus ca l-a vazut si ca acesta porneste "numai de la ideea necesitatii unei evaluari, unei analize asupra oportunitatii ambasadei".Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus joi trimiterea la DIICOT a plangerii formulate de presedintele PNL, Ludovic Orban, impotriva premierului Viorica Dancila si a liderului PSD, Liviu Dragnea, aceasta fiind structura competenta in acest caz, au precizat, pentru Agerpres , oficiali ai Parchetului General.

Liderul PNL o acuza pe Viorica Dancila de inalta tradare, prezentarea cu rea-credinta de informatii presedintelui Romaniei, uzurparea functiei si divulgarea de informatii secrete de stat.

Plangerea il vizeaza si pe presedintele PSD, Liviu Dragnea, pentru divulgarea de informatii secrete de stat.

Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi, la Iasi, ca a depus, in "calitate de cetatean al Romaniei", o sesizare la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, privind anumite fapte savarsite de prim-ministrul Viorica Dancila si liderul PSD, Liviu Dragnea.

Liderul liberal a precizat ca aceste fapte sunt legate de "pregatirea, adoptarea, aducerea la cunostinta opiniei publice si tot ce s-a intamplat dupa" adoptarea de catre Guvern a memorandumului privind mutarea Ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim.