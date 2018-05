"Ceea este cert este un lucru, si anume ca abuzul in serviciu, asa cum este in momentul de fata prevazut in legea penala, a dat nastere nu la abuzuri in serviciu, ci la abuzuri de interpretare a legii, prin care foarte multi oameni au fost anchetati, unii condamnati si care a dus la urmatoarea situatie: in momentul de fata o buna parte din administratia centrala si locala este blocata din cauza temerii de a adopta orice fel de decizie care ar putea sa fie investigata de procurori, in speta de cei de la DNA, pe temeiul abuzului in serviciu. Ceea ce trebuie facut este o reglementare mult mai exacta, mult mai precisa, in asa fel incat aceste abuzuri care au avut loc in ultimii ani sa dispara", a afirmat joi Tariceanu la Senat.

Intrebat daca este de acord cu instituirea unui prag valoric pentru abuzul in serviciu, Tariceanu a raspuns: "Eu as fi de parere cu totul altceva, si anume sa ne raportam la legislatia europeana care constituie un model fara indoiala si pentru Romania, sa ne uitam ca sunt tari in care nu exista aceasta prevedere de abuz in serviciu. Sa tinem cont de faptul ca aceasta prevedere este o mostenire din perioada comunista si stalinista si sa facem un Cod penal care sa fie modern, comparabil cu prevederile care se regasesc la nivel european. Putem sa mergem si pe aceasta formula. Am discutat cu reprezentantii unor mari tari din UE, unde nu exista aceasta prevedere in Codul penal. La noi, mostenirea comunista, vedeti ca suntem la 30 de ani de la caderea comunismului si inca suntem nostalgici. Nu eu. Vad ca sunt multi nostalgici dupa acea perioada. De ce? Pentru ca aceste prevederi din Codul penal erau folosite cu precadere ca instrumente politice de eliminare a unora care sunt incomozi, la fel cum s-a intamplat in ultima perioada si in Romania. Nu e nicio diferenta".

Tariceanu a pledat pentru sanctionarea administrativa a celor care gresesc la serviciu

"Putem sa ne orientam foarte bine dupa legislatia care functioneaza in alte state. La noi, rezultatele acestei campanii pe care am vazut-o desfasurata in ultimii ani se vad. Romania sta prost la absorbtia fondurilor europene, sta prost cu implementarea proiectelor. De ce? Din acest motiv, pentru ca functionarii din ministere nu mai vor sa semneze pentru ca au toti grija familiei, grija locului de munca si in final a propriei libertati si nu vor sa se mai angajeze in nici un fel. Daca vrem sa stam pe loc si dupa aceea sa ne plangem tot timpul ca nu absorbim fonduri europene, ca nu se fac proiecte, mentinem chestiunea aceasta. Cred ca trebuie sa facem o alegere. Pana la urma, politica penala o face Parlamentul si nu o face sistemul juridic", a adaugat Tariceanu, potrivit Agerpres