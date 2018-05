"Voi evalua acest lucru dar, in privinta informarii, ar fi bine sa mai citeasca un pic legea si sa se informeze de la sursa primara", a declarat Iohannis, joi, potrivit News.ro.

El a facut aceste declaratii la Sofia, unde miercuri a participat la reuniunea informala a Consiliului European, iar joi va lua parte la Summitul Uniunea Europeana - Balcanii de Vest.



Dragnea, despre deplasarile externe ale lui Iohannis: Ar trebui macar o consultare

Presedintele PSD Liviu Dragnea l-a criticat miercuri pe presedintele Klaus Iohannis pentru ca nu a cerut Guvernului si nici Parlamentului un punct de vedere inainte de reuniunile Consiliului European la care a plecat. Dragnea l-a ironizat pe seful statului, numindu-l "lup moralist" si spunand ca daca i se pare prea mult acestuia, "de la inaltimea functiei”, sa ceara mandat, ar trebui "macar” sa se consulte cu Executivul.

"Acolo (la reuniunea Consiliului European, n.r.) se discuta despre chestiuni care tin foarte mult de economia Romaniei, de masuri economice, de masuri care sunt in zona guvernamentala si unele sunt in zona parlamentara. Cand presedintele merge la astfel de intalniri, noi incepem sa facem analize, evaluari, consultam oameni cu calitati de-astea, extrasenzoriale, cam ce spune, cam ce ar putea sa spuna, cam ce gandeste. Ca poate se intoarce si trebuie sa luam niste decizii si noi nu stim, ca nici dupa ce se intoarce noi nu aflam. Deci este un fel de lup moralist. Daca notiunea de mandat pe care ar trebui sa il ceara de la inaltimea functiei este prea mult, ar trebui macar o consultare. Niciun om, indiferent ce capacitate are, nu le poate sti pe toate. Si atunci e bine sa te consulti in Guvern, in Parlament, pentru ca acolo trebuie sa vorbesti ceva”, a declarat Liviu Dragnea miercuri, in Parlament.

Intrebat daca PSD va face si demersuri oficiale legate de aceste lucruri, Dragnea a raspuns ca "s-a saturat” de atatea demersuri. "Ce sa mai facem, domne, am facut demersuri de m-am saturat. Noi ne facem treaba, Guvernul isi face treaba. O sa ne ajutati voi sa aflam pe surse ce se discuta acolo, cam ce gandeste, ce a gandit”, a mai spus liderul PSD.