Intrebat de jurnalisti cum o sa-si gaseasca Romania o pozitie clara fata de ambele puteri cu care avem parteneriate, in conditiile in care relatia intre UE si SUA devine destul de agitata, raspunsul seful statului a fost: "Dati-mi voie sa repet ceva ce am spus de mai multe ori si cred ca este important sa nu uitam: politica externa a Romaniei se bazeaza pe trei piloni. Acestia sunt Parteneriatul Strategic cu Statele Unite ale Americii, apartenenta la NATO si apartenenta la Uniunea Europeana. In acest context, am subliniat de foarte multe ori ca relatia buna transatlantica este vitala si credeti-ma ca am fost multumit, ca sa nu zic bucuros, aseara, cand am constatat ca majoritatea liderilor europeni asa vad lucrurile. Deci noi nu intram intr-o logica de adversitate cu Statele Unite ale Americii Sunt un partener extrem de important pentru noi. Dar, vedeti, asa cum intr-o familie mai apar neintelegeri, asa si intre parteneri se intampla sa apara sincope. Asta nu inseamna ca renuntam la relatia de parteneriat cu SUA sau ca renunta cineva la Uniunea Europeana. Nu! O astfel de abordare ar fi fundamental gresita"

Presedintele a criticat modul in care social-democratii au comentat relatia Romaniei cu SUA.

"In acest context, dati-mi voie sa spun ca imi displace profund ca sunt anumite persoane in Romania care incearca sa induca ideea ca trebuie sa alegem, cica, intre Statele Unite si Europa. Nimic mai fals!

Pana si ideea aceasta este profund toxica si contraproductiva. Noi, romanii, am ales. Si Statele Unite, si Uniunea Europeana. Nu ne-a obligat nimeni la aceste lucruri. A fost strict vointa noastra si asa vom merge mai departe si ori de cate ori va fi nevoie, voi sublinia importanta ambelor relatii pentru Romania si importanta relatiei transatlantice. Acest lucru va fi discutat si rasdiscutat, si vom reusi impreuna sa lamurim problemele pe care le avem, de exemplu pentru tarife la export si alte lucruri", a mentionat Iohannis, potrivit Administratiei Prezidentiale.

Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, a declarat luni ca nu este de acord cu "aruncarea" Romaniei intr-o disputa cu Statele Unite, aratand ca se va opune unei astfel de situatii. El a adaugat ca nu exista in Constitutie functia de "tatuc".