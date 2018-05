"Sunt uluit si consternat de sentinta nedreapta data de judecator. Nu reusesc sa inteleg, la prima acuzatie, cum este posibil ca pentru aceeasi presupusa infractiune de abuz (vanzarea subevaluata a terenului aferent Cazino Mamaia) sa fiu achitat de Curtea de Apel Bucuresti (sentinta numarul S.P.148/FI/10.07.2017) si sa fiu condamnat la patru ani si sase luni de puscarie de Tribunalul Constanta (S.P.253/16.05.2018)? (...) Asa cum mi s-a parut halucinant faptul ca DNA mi-a facut doua dosare cu acelasi subiect, contrazicand principiile de drept, asa mi se pare si acum halucinant sa am doua sentinte opuse tot pe aceeasi infractiune cu acelasi subiect! (...)

In fapt, spun ce am mai spus, vina mea este una singura: am fost un lider neaservit si incontrolabil pentru Servicii, ca atare o tinta permanenta a Politiei Politice din Romania! In atare situatie concluzia mea personala este una singura: ma felicit ca am plecat dintr-o tara in care justitia poate si achita si condamna o persoana in acelasi timp, pentru exact aceiasi acuzatie, cu acelasi obiect, dar in doua dosare diferite! Asta-i tara? Asta-i justitie? Asta-i dreptate?”, a reactionat Radu Mazare prin intermediul unui comunicat, potrivit stirileprotv.ro.

Tribunalul Constanta l-a condamnat, miercuri, la 6 ani si 6 luni de inchisoare cu executare pe fostul primar al municipiului Constanta, Radu Mazare, in dosarul in care a fost trimis in judecata de DNA pentru instrainarea la preturi subevaluate, a unor terenuri din Mamaia.

Decizia instantei nu este definitiva si poate fi atacata la Curtea de Apel Constanta.