"Avem nerealizari majore la capitolul fonduri europene si voi face in zilele urmatoare o declaratie pe aceasta tema, fiindca altfel se pare ca doar se scriu scrisori si nu se rezolva problema. Eu imi doresc ca Romania sa atraga fonduri europene, fiindca acestea sunt necesare pentru dezvoltarea noastra", a spus presedintele la Sofia, citat de capital.ro.

Seful statului a mai tinut sa mentioneze ca in ultima prioada au existat cateva discutii ingrijoratoare in ceea ce priveste fondurile europene si ca este normal sa se initieze o analiza a prezentului, avand in vadere ca exista pregatiri pentru negocierea viitorului exercitiu financiar.