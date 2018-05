"In chestiunea politicii externe, colaborarea nu este optionala, este obligatorie, nu exista sau cel putin nu ar trebui sa existe abordari diferite", a declarat Iohannis la Sofia, unde participa la reuniunea informala a Consiliului European si la Summitul UE - Balcanii de Vest.

Potrivit sefului statului, Romania va fi puternica doar daca va vorbi "pe o singura voce" in chestiunile externe.

"Acest lucru a fost bine inteles de toata lumea", a aratat Iohannis.

"Nu vreau sa cadem in extrema cealalta sa nu discutam lucruri care ne privesc, deci sunt lucruri care ne privesc si este bine sa fie discutate, fara a discuta nu o sa ajungem la nicio concluzie, insa, si aici este foarte important, aceste discutii trebuie sa se desfasoare in Romania cu specialisti, si nu in fata publicului global. Abordarea pe care am criticat-o a fost ca s-au dus in Israel si fara sa se consulte cu mine, fara sa se consulte macar cu specialisti pe politica externa. S-au gasit vorbind despre mutarea ambasadei. Asa ceva nu se face, pur si simplu, nu se face. Nu ca nu ar fi frumos, nu ca ar denota o educatie selecta, nu, astfel de abordari dauneaza grav Romaniei si din acest motiv nu trebuie sa aiba loc", a argumentat seful statului.