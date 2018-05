"Programul de guvernare isi arata roadele. Nu o spunem noi, ci Comisia Europeana, prin Eurostat. Cresterea economica a Romaniei in primul trimestru al acestui an este de 4% in conditiile in care, in statele Uniunii Europene, media cresterii economice este de 2%.

Tot Eurostat ne anunta ca peste 1 milion de romani au iesit din zona de saracie severa si risc de excluziune sociala, fata de starea in care se aflau in anul 2016. Estimarile Comisiei Europene si cele ale FMI pentru Romania arata ca anul acesta vom avea o crestere economica sustenabila intre 4,5 si 6,1 procente", a scris Carmen Dan pe Facebook.