"Luni am avut o discutie si s-a luat o decizie importanta - ca pana maxim data de 15 iunie sa se realizeze un pachet de masuri de actiuni, de acte normative care sa duca la rezolvarea problemei fortei de munca in Romania. Este o realitate, nu se discuta public foarte mult, pentru ca inca nu a devenit o problema acuta, dar va deveni o problema acuta.

Ritmul de crestere economica face ca lipsa fortei de munca sa fie din ce in ce mai importanta, ca si cauza pentru posibila franare a cresterii economice, programul mare de investitii publice care va incepe in acest an si va avea un ritm serios, 2019 si 2020 va genera iar probleme, pentru ca nu va fi forta de munca suficienta. Si atunci sunt mult mai multe idei si mai multe propuneri care trebuie puse intr-un pachet, intr-un concept integrat pentru ca rezultatele sa fie cele dorite si sa nu avem efecte perverse sau efecte care sa afecteze forta de munca existenta", a spus liderul social-democrat, citat de jurnalul.ro.

