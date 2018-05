Dragnea a sustinut ca pentru o dezvoltare economica sanatoasa, este nevoie ca mediul de afaceri din Romania sa devina din ce in ce mai puternic, mai stabil si cu incredere foarte mare in viitor si cu dorinta de a investi si mai mult in tara noastra.



"Vor continua actiunile de combatere a contrabandei, actiunile de combatere a evaziunii fiscale, dar aici vreau sa fac o paranteza - eu cred ca legislatia in ceea ce priveste evaziunea fiscala din Romania este proasta si creeaza posibilitatea pentru orice institutie de control sa poata acuza pe orice om de afaceri din Romania de evaziune fiscala. Este atat de complicata, atat de periculos gandita si redactata, incat orice om de afaceri din Romania, in aceasta secunda, poate fi acuzat de evaziune fiscala. (...) Intr-o perioada relativ scurta sa venim cu niste propuneri serioase de schimbare a acestei legislatii pentru ca oamenii de afaceri din Romania sa stie un lucru foarte simplu: ca daca sunt cinstiti, n-au nicio problema, iar daca sunt necinstiti, pot avea o problema. Dar sa nu mai fie in situatia in care n-au de unde sa stie daca nu cumva cineva, a doua zi, vine si te acuza de evaziune fiscala, el fiind convins ca nu este in aceasta situatie", a declarat presedintele PSD.

"Trebuie sa o spunem foarte deschis: nu asta este Romania pe care noi am gandit-o, nu asta este mediul de afaceri pe care l-am gandit. Noi avem o cu totul si cu totul alta abordare si vrem sa existe intr-adevar un parteneriat serios, real si cinstit intre autoritatile publice si mediul de afaceri", a mentionat Dragnea.

"Discutam de ceva timp, am discutat si in coalitie, am discutat si in partid, s-a discutat si in Guvern, s-a discutat si cu oamenii de afaceri in diverse intalniri, s-a discutat chiar si cu CSM, pentru ca trebuie limpezita, trebuie clarificata legislatia in acest domeniu, pentru ca asa cum este azi, nu este clara si orice legislatie care nu este clara este interpretata - asta e traditia in Romania - de catre institutiile de control in defavoarea celui controlat", a afirmat liderul PSD.

Legislatia trebuie sa fie clara

"Sa nu uitam dorinta si principiul la care noi tinem foarte mult, principiul prevenirii, sa nu se aiba in vedere neaparat inchiderea firmelor respective sau, bineinteles, cum s-a tot intamplat in Romania, sa fie bagati la inchisoare cat mai multi oameni de afaceri. Si pentru firme sa fie foarte clar care este zona de evaziune fiscala si care este zona de neevaziune fiscala, pentru ca acum lucrurile nu sunt clare si ramane aceasta decizie la latitudinea inspectorului fiscal, care nu este foarte sigur si care spune 'nu sunt foarte sigur, dar rezolva cu procurorul'. (...) Iar oamenii de afaceri, in loc sa produca profit, locuri de munca si crestere economica in Romania, sunt foarte preocupati de aceste controale pe baza unei legislatii neclare. Ne intereseaza foarte mult, de asemenea, ca in aceste situatii sa se stabileasca si modalitatea prin care tinta principala sa fie recuperarea banilor, nu neaparat omorarea sursei de venit si de crestere economica pentru Romania", a detaliat Liviu Dragnea.

Potrivit acestuia, "sunt multi oameni de afaceri romani care au inceput sa caute sa-si vanda afaceri in Romania, pentru ca vor sa plece de aici de frica", scrie Agerpres La finalul evenimentului, Liviu Dragnea a precizat ca schimbarea legislatiei referitoare la evaziunea fiscala se discuta "de ceva timp" in coalitia de guvernare.El a aratat ca discutiile au vizat atingerea "obiectivelor principale", anume ca legislatia sa fie clara.El a sustinut ca, pe actuala legislatie, "orice firma poate fi acuzata de spalare de bani".

Referindu-se la varianta propusa de CSM, Dragnea a aratat ca i se pare un pas important: "Ceea ce mi se pare foarte important este ca din ce in ce mai multe institutii inteleg sa iasa din abordarea tenebroasa si intunecata care a caracterizat Romania in ultimii zece ani si sa ne indreptam catre o abordare pozitiva, corecta si sanatoasa, avand in vedere cresterea si dezvoltarea acestei tari".