"Procurorii au cerut, ei asa cer tot timpul mai ales pentru persoanele pe care le apreciaza foarte mult. Nu exista argumente, nu exista probe. Eu am avut, am in continuare trei acuzatii, ca as fi determinat-o pe doamna directoare de acolo sa mentina la serviciu doua angajate care de fapt nu veneau la serviciu - asta este prima acuzatie.

A doua, ca as determinat functionari din directie sa semneze in fals niste documente si a treia acuzatie ca as fi determinat-o pe una din cele doua angajate sa se angajeze la directie si de fapt sa nu mearga la serviciu. Doamna directoare a raspuns explicit in fata instantei ca nu am determinat-o si nu am fortat-o sa le tina la serviciu, deci prima acuzatie cade, pentru ca de fapt toate acuzatiile sunt bazate pe aceasta declaratie", a spus presedintele Camerei Deputatilor, citat de ziare.com.

Judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie au anuntat, marti, ca vor pronunta pe 29 mai sentinta in dosarul DGASPC Teleorman, in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, este acuzat de instigare la abuz in serviciu si instigare la fals intelectual.

