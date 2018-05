Proiectul, initiat de un grup de parlamentari PSD, mai prevede ca alesii locali pot avea activitati in domeniul privat, care nu sunt in legatura cu atributiile functiilor detinute.

"Faptele savarsite de persoanele aflate in exercitarea demnitatilor publice sau functiilor publice ce determina existenta conflictului de interese sau a starii de incompatibilitate se prescriu in termen de trei ani de la data savarsirii lor, in conformitate cu art. 2517 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil", stipuleaza textul adoptat.

Potrivit proiectului, "primarii, viceprimarii, primarul general si viceprimarii municipiului Bucuresti pot exercita functii sau activitati in domeniul didactic, al cercetarii stiintifice si al creatiei literar artistice. Alesii locali mentionati pot exercita functii in domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt in legatura directa cu atributiile exercitate ca primari sau viceprimari, primar general sau viceprimar general ai municipiului Bucuresti".

De asemenea, consilierii locali sau judeteni pot exercita functii in domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt in legatura directa cu atributiile exercitate ca alesi locali.

O completare a legii prevede ca "starea de incompatibilitate dureaza pana la data incetarii de drept a mandatului in care alesul local a exercitat o functie sau o calitate incompatibila cu acesta sau pana la data la care a incetat functia sau calitatea care a determinat starea de incompatibilitate".

Deputatul USR Stelian Ion a criticat proiectul, mentionand ca nu a fost consultata ANI, iar Curtea Constitutionala a avut o decizie de neconstitutionalitate pe acest subiect. "Doriti stergerea acestor incompatibilitati si sa faca oricine ce doreste", a spus el.

Liberalul Florin Roman a sustinut proiectul, mentionand ca doreste "o administratie europeana".

Deputatul PSD Eugen Nicolicea a spus ca, prin acest proiect, s-a facut "o egalitate intre alesii locali si prefecti". Si deputatul Catalin Radulescu a subliniat ca s-a facut o reparatie morala prin prevederile acestui proiect.

Camera Deputatilor este for decizional.