Seful statului a atras atentia asupra combaterii intolerantei, a rasismului si a antisemitismului.

Mesajul integral al presedintelui Romaniei:

„Salut cu bucurie editia din acest an a «Podurilor Tolerantei», un proiect european care isi propune sa lupte impotriva prejudecatilor, discriminarii, rasismului si antisemitismului, si sa promoveze intelegerea si respectul reciproc intre cetatenii apartinand majoritatii si minoritatilor nationale. Ii felicit pe organizatori, Federatia Comunitatilor Evreiesti din Romania si Forumul B’nai B’rith «Dr. Moses Rosen», si le adresez participantilor un calduros «Bun venit!» la Palatul Cotroceni.

Remarc cu satisfactie ca abordarile «Podurilor Tolerantei» s-au extins, de la prima manifestare cu tema «Contributia etniei iudaice la dezvoltarea Romaniei», si continuand prin abordarea «Importantei educatiei in pastrarea memoriei Holocaustului», spre dimensiunea larga si consistenta a convietuirii dintre etnii si a contributiilor acestora la dezvoltarea Romaniei.

In anul Centenarului, am acordat Inaltul Patronaj acestei editii care supune atentiei publicului si specialistilor, din tara si din strainatate, «Contributia minoritatilor nationale din Romania la diversitatea si vitalitatea culturii europene». Proiectul «Podurilor Tolerantei» are un rol semnificativ in evidentierea dimensiunii si valorii europene a diversitatii culturale specifice spatiului romanesc.

Expresiile culturale pot determina un curs pozitiv al dialogului interconfesional si interetnic. Combaterea intolerantei, a rasismului si a antisemitismului trebuie sa fie o preocupare constanta si importanta pentru societate. Ea trebuie sa se sprijine pe o educatie in care respectul pentru diversitate, toleranta si respingerea urii sa fie coordonate fundamentale.

De aceea, este esential ca proiecte precum «Podurile Tolerantei», cu sprijinul institutiilor si autoritatilor publice, sa aduca in fata opiniei publice bogatia creatiei minoritatilor nationale din Romania, precum si relevanta acestui patrimoniu pentru proiectul Uniunii Europene, pentru unitatea in diversitate din care facem parte.

Va doresc succes!” - presedintele Romaniei, Klaus Iohannis.