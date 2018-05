La Inalta Curte de Casatie si Justitie este programat miercuri ultimul termen din dosarul ANRP.

Procurorul DNA a solicitat pentru inculpatii Alina Bica, Crinuta Dumitrean, Dragos Bogdan, Sergiu Diacomatu, Catalin Teodorescu, Remus Baciu, Emil Nutiu, Stelian Gheorghe si Ionut Florentin Mihailescu condamnari cu executare la pedepse orientate spre maximum prevazut de lege.

Pentru Oana Vasilescu si Lacramioara Alexandru, DNA a cerut pedepse cu executare, dar orientate spre minimum prevazut de lege.

Pentru Dorin Cocos, procurorul de sedinta a solicitat inchisoare cu executare, dar "in limite reduse", in urma denunturilor facute de acesta.

Anchetatorii au solicitat condamnare cu suspendare pentru Alin Cocos

Procurorii anticoruptie au cerut confiscarea terenului din Snagov pe care Alina Bica l-ar fi primit prin intermediul lui Ionut Mihailescu, dar si a sumei de 10 milioane de euro de la Dorin Cocos.

DNA a mai cerut instantei obligarea inculpatilor la plata in solidar a aproximativ 300 de milioane de lei.

In dosarul ANRP, Alina Bica este acuzata de abuz in serviciu cu consecinte deosebit de grave, fapta savarsita ca secretar de stat si reprezentanta a Ministerului Justitiei in Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor din cadrul Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor.

In dosar sunt judecate si alte persoane care erau in componenta comisiei: Crinuta Dumitrean, Dragos Bogdan, Lacramioara Alexandru, Sergiu Diacomatu, Catalin Teodorescu si Remus Baciu, scrie Agerpres.

Au mai fost deferiti justitiei evaluatorul Emil Nutiu, oamenii de afaceri Stelian Gheorghe si Dorin Cocos, fiul acestuia, Alin Cocos, si Ionut Florentin Mihailescu, fost consilier al sefei DIICOT.

Potrivit DNA, la 14 iunie 2014, Alina Bica ar fi primit, prin intermediul fostului sau consilier Ionut Mihailescu si in cote parti egale cu acesta, un teren in suprafata de 4.425 metri patrati in Snagov, judetul Ilfov.

Primirea acestui teren a fost in stransa legatura cu validarea pe care Alina Bica ar fi dispus-o la 15 martie 2011, in calitate de secretar de stat si de reprezentanta a Ministerului Justitiei in Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor din cadrul ANRP, a unui dosar de despagubire pentru un teren din Capitala.