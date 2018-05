"Ce ma sperie totusi este entuziasmul aproape sinucigas cu care, intr-o cautare disperata de imagine si profit personal, acestia duc tara intr-o fundatura in politica externa. Disputa pro-americani si pro-europeni in ceea ce priveste mutarea ambasadei din Israel se dovedeste si ea a fi una falsa. O demonstreaza atat declaratiile reprezentantilor Serviciului European de Actiune Externa al UE cat si cele recente ale reprezentantilor Departamentului de Stat de la Washington. Certurile interne si plata unor polite politice nu intaresc pozitia Romaniei la nivel european, ci dimpotriva, demonstreaza ca suntem impredictibili si neseriosi pentru partenerii nostri externi.

Pana la instalarea guvernelor PSD-ALDE Romania era perceputa in regiune ca un factor de echilibru, stabilitate, ca un partener cu care se poate discuta. Asta era perceptia cand am plecat noi de la guvernare la inceputul anului 2017. Guvernul pe care l-am condus si-a folosit atributiile de politica externa impreuna cu cele ale presedintelui, pentru a intari pozitia noastra. Romania ar avea tot interesul sa-si consolideze aceasta imagine de partener credibil, serios, predictibil atat in UE cat si in parteneriatul strategic cu SUA. Ceea ce face guvernul PSD-ALDE este din pacate exact pe dos. Iar noi toti, cei carora chiar ne pasa de viitorul Romaniei suntem cei care pierdem", a scris Dacian Ciolos pe Facebook.