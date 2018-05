"Premierul Romaniei a declarat ca, in calitate de sef al Guvernului, caruia ii revine responsabilitatea principala in implementarea Programului de Guvernare, inclusiv capitolul de politica externa, are ca obiectiv principal sustinerea intereselor Romaniei si identificarea celor mai bune modalitati de a consolida rolul si profilul Romaniei pe plan international. A subliniat ca lansarea unui proces de analiza si evaluare privind posibilitatea relocarii Ambasadei Romaniei in Statul Israel este menit sa sustina obiectivele mai sus-mentionate, intr-un moment in care SUA, partenerul si aliatul strategic principal al Romaniei, au luat aceasta decizie, iar mai multe state analizeaza aceasta propunere.

De asemenea, prim-ministrul Viorica Dancila a evidentiat ca elementul principal pe care se fondeaza aceasta analiza este pozitia principiala si sustinuta constant de Romania in ceea ce priveste solutia existentei a doua state: Israel si Palestina, care sa traiasca impreuna in pace, in securitate si recunoastere reciproca.

Mai mult decat atat, premierul a amintit ca recentul demers al Romaniei la nivelul UE viza reconfirmarea angajamentului comun pentru o solutie de pace care sa consfinteasca existenta a doua state, Israel si Palestina si sa evite orice masuri unilaterale, care ar avea potentialul de a compromite procesul de pace.

Elementele propuse de Romania erau, astfel, in linie cu limbajul si concluziile adoptate de Consiliul European din data de 14 decembrie 2017 si in deplin acord cu pozitia oficiala sustinuta la nivel national, inclusiv de presedintele Romaniei.

Premierul Romaniei a reamintit angajamentul Romaniei de a sprijini eforturile comunitatii internationale in gestionarea provocarilor cu care se confrunta contextul regional deosebit de complicat.

«Pentru gestionarea cat mai eficienta a tuturor acestor provocari este nevoie de adoptarea unei pozitii moderate si echilibrate din partea tuturor actorilor implicati, iar la nivel national prezenta mea astazi, la Palatul Cotroceni, este o dovada a sustinerii reale a acestui angajament si a dorintei de continuitate in domeniul politicii externe», a declarat premierul Romaniei, la finalul intalnirii cu presedintele Klaus Iohannis", se arata in comunicat.