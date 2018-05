ICCJ va da sentinta in dosarul lui Liviu Dragnea pe 29 mai

Judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie au anuntat, marti, ca vor pronunta pe 29 mai sentinta in dosarul DGASPC Teleorman, in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, este acuzat de instigare la abuz in serviciu si instigare la fals intelectual.