"Va solicit, doamna presedinte, ca potrivit principiului cooperarii institutionale loiale, sa supuneti atentiei plenului Consiliului Superior al Magistraturii regulamentul privind accesul judecatorilor, procurorilor si magistratilor asistenti ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie la informatii clasificate secrete de stat si secrete de serviciu, pentru a se analiza daca acesta corespunde principiilor statului de drept, precum si dispozitiilor constitutionale referitoare la accesul la justitie si la dreptul la aparare", se arata in scrisoarea transmisa de Tariceanu presedintelui CSM.

Tariceanu explica presedintelui CSM ca i se adreseaza "preocupat si ingrijorat, totodata, de tot mai multe informatii vehiculate intens in spatiul public, care dezvaluie grave derapaje de la statul de drept si care arata ca exista amenintari directe la independenta magistratilor procurori si judecatori", scrie Agerpres.

"Ma refer nu numai la protocoalele de lucru - adevarate instrumente de interferenta si presiuni asupra magistratilor - incheiate de SRI nu numai cu DNA, ci si cu alte institutii ale sistemului judiciar, printre care si ICCJ si CSM. Am ales aceasta cale de comunicare institutionala, deoarece la alegerea dumneavoastra ca presedinte al CSM v-ati declarat public disponibilitatea de a purta un dialog onest si deschis cu celelalte puteri ale statului si ati pledat pentru echilibrul sistemului judiciar. Cu acelasi prilej, ati afirmat ca CSM trebuie sa-si asume pe deplin rolul constitutional de garant al independentei justitiei si sa se implice in stabilirea si aplicarea unor politici judiciare constante si coerente. Tema pe care v-o supun atentiei si care ma ingrijoreaza foarte mult este discrepanta creata, pe de-o parte, intre cadrul constitutional creat in urma cu aproape trei decenii pentru garantarea dreptului la aparare al cetatenilor si a dreptului de a avea acces liber la justitie si la un proces echitabil, cu complete formate din judecatori competenti, impartiali si independenti si, pe de alta parte, nesocotirea si chiar incalcarea flagranta pe diferite structuri ale sistemului judiciar a acestor drepturi constitutionale, pe care Adunarea Constituanta le-a ridicat la standardele europene ale Consiliului Europei si UE", se arata documentul semnat de presedintele Senatului.