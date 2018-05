"Stimata doamna Prim-ministru,

Avand in vedere opiniile exprimate de Guvern in legatura cu evolutii recente din politica externa, in temeiul dispozitiilor art. 86 din Constitutie, va invit pentru consultari in data de 15 mai, ora 11:00, la Palatul Cotroceni.

Consultarile vizeaza clarificarea unor aspecte ce tin de politica externa a Romaniei, inclusiv problematica relocarii ambasadei Romaniei din statul Israel, care constituie probleme urgente si de importanta deosebita.

La aceasta intalnire puteti fi insotita de ministrii de resort", se arata in textul invitatiei.