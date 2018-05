Referindu-se in mod punctual la declaratia comuna a Uniunii Europene cu privire la mutarea ambasadelor unor state membre de la Tel Aviv la Ierusalim, presedintele PSD a precizat ca reprezentantul diplomatic al Romaniei la Bruxelles a avut o pozitie de sustinere in continuare a procesului de pace, de sustinere si de stimulare a continuarii negocierilor.



"Stiti ca a fost vreun vot? Sfatul meu este sa nu lansam pe piata tot felul de informatii din convingerea ca publicul nu este la curent si ia doar informatiile gresite ale noastre. Nu s-a facut niciun vot acolo. Mandatul pe care la avut inteleg ca a fost unul echilibrat. (...) Unde, cu cine s-a consultat presedintele Iohannis, cu cine s-au consultat cei cu epoleti, care activeaza la diverse site-uri sau publicatii, sa considere si sa decida ca interesul Romaniei este sa iasa public si sa condamne o actiune a Statelor Unite? Aici trebuie sa vina explicatii foarte clare, in conditiile in care noi suntem membri NATO, in conditiile in care pentru noi actiunile de dezvoltare a inzestrarii armatei, de dezvoltare a industriei de aparare, de dezvoltare a parteneriatului strategic cu SUA, de pozitie geografica foarte aproape de Rusia, sa ne explice de ce Romania trebuie sa aiba o actiune de condamnare a principalului si puternicului aliat strategic, SUA. Cand vom avea aceste explicatii asumate clar, explicate clar, nu dupa ureche, atunci putem discuta. Ca Romania sa fie aruncata intr-o disputa cu SUA, eu nu sunt de acord cu asa ceva. Cine vrea sa faca lucrul asta sa-si asume si sa explice" , a declarat Dragnea la finalul BPN al PSD.

Potrivit liderului PSD, Ministerul de Externe are atributii foarte clare, iar ministrul de Externe trimite propuneri de mandat si da sarcini reprezentantelor diplomatice ale Romaniei, scrie Agerpres

Liviu Dragnea a adaugat ca a sperat ca "epoca Basescu s-a terminat", dar, a aratat el, "epoca Iohannis pare mai rea".



"Toti am sperat ca epoca Basescu s-a terminat. Se pare ca epoca Iohannis e mai rea decat epoca Basescu. Nu exista in Romania in Constitutie functia de "tatuc". Exista functia de presedinte, cu niste atributii clare, cu limite clare in Constitutie. Noi nu putem sa stam indiferenti sa vedem ca niste aventuri generate de interesele altora pot pune Romania intr-o situatie de confruntare cu Statele Unite. Eu nu accept asa ceva si voi face tot ce-mi sta in putinta legal, constitutional si politic sa prevenim o astfel de atitudine si pozitie", a afirmat presedintele PSD.