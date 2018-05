"In legatura cu amenintarea explicita a presedintelui Iohannis la adresa primului-ministru, dupa parerea noastra este facuta intr-un stil mafiot, in sensul ca ar face bine sa faca ce i se spune. Astfel de expresii si amenintari le-am vazut prin filme", a spus liderul social-democrat, citat de jurnalul.ro.

Dragnea a infirmat ca PSD ar solicita suspendarea presedintelui.

"Nu m-am gandit la suspendare si nu vreau sa ma gandesc la suspendare. Nu vreau sa ajungem la suspendare. Voi face tot ce imi sta in putinta ca in Romania sa fie stabilitate politica. Nici nu ma intereseaza ca e Anul Centenar. La anul, Romania are presedintia Consiliului Uniunii Europene", a afirmat Dragnea duminica seara la Romania TV.

Facand referire la vizita permierului Viorica Dancila la Vatican, presedintele Klaus Iohannis este de parere ca prim-ministrul nu a inteles foarte bine ceea ce s-a discutat acolo.

"Dati-mi voie sa cred ca nu a inteles doamna foarte bine despre ce s-a vorbit acolo. Am urmarit intreaga evolutie si, in final, a aparut si comunicatul oficial al Vaticanului despre acea intalnire si, intr-adevar, acolo se spune ca s-a vorbit despre Presedintia Romaniei a Consiliului Uniunii Europene, in prima parte a lui 2019. Singura explicatie a mea este ca doamna a inteles ca este vorba despre vizita si nu despre presedintie. Deci o confuzie inexplicabila", sustine seful statului.