"Luati si dumneavoastra declaratiile domnului presedinte si o sa vedeti ca suna a amenintare", le-a declarat Dancila jurnalistilor, luni, la Parlament, potrivit Agerpres.

Intrebata daca se teme de o posibila plangere penala, posibilitate avansata de presedintele PSD, Liviu Dragnea, premierul a spus: "Atat timp cat domnul presedinte recurge la amenintari, orice este posibil".

"Oricarui om ii este teama de o plangere penala, dar eu sper sa nu se intample acest lucru, pentru ca eu cred in justitie si cred ca toata lumea trebuie sa creada in justitie. Daca mergem pe acest considerent - ca fiecaruia poate sa i se faca o plangere penala -, nu cred ca este un lucru bun. Avand in vedere cele vazute in spatiul public, cele aparute in spatiul public legat de Victor Ponta, caruia i se pregatea o plangere penala, orice este posibil", a adaugat Viorica Dancila.