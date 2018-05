"In legatura cu ultima amenintare a presedintelui Iohannis la adresa prim-ministrului Viorica Dancila, este continuarea unui plan, set de actiuni ale presedintelui, indreptate impotriva Guvernului, orice actiune interna/externa care nu ii place presedintelui este atacata, subminata. Si in cazul Israelului si in cazul vizitei de la Vatican si in cazul minciunilor spuse despre rezultatele economice, presedintele submineaza Romania.

Ne aducem aminte ca in 2015 presedintele Romaniei a insistat si a facut presiuni ca primul ministru Victor Ponta sa-si dea demisia. Aduceti-va aminte ca a iesit si a spus ca a fost nevoie sa moara oameni pentru ca sa apara aceasta demisie. Acea demisie a fost rezultatul unui dosar politic, unui fals judiciar, care s-a dovedit zilele trecute. Ce ne mai planuieste domnul presedinte cu aceasta demisie?", a declarat liderul social-democrat, citat de realitatea.net.

Presedintele Klaus Iohannis a sustinut, sambata, la Blaj, ca "schimbarea legii salarizarii, schimbarea in zona fiscalitatii au fost facute de habarnisti", acesta spunand si ca s-a ajuns la o faza in care se produc "pagube majore", cu nemultumiri in randul populatiei.

"Este deja aceasta nefericita reforma salariala, cu nefericita reforma fiscala, intr-o faza cand produce pagube majore si vedem in fiecare zi noi si noi exemple de oameni nemultumiti. S-a ajuns atat de departe, incat chiar si cei carora li s-au marit salariile sunt nemultumiti de aceste modificari. Lucrurile deja au intrat intr-o zona cand este nevoie de carpeli si am vazut ca Guvernul a promis celor din sanatate anumite carpeli, altfel nu le pot numi, la legea salarizarii, la stabilirea unor sporuri si asa mai departe", a declarat Iohannis.

Seful statului a opinat ca "se vede din ce in ce mai clar ca aceste lucruri, schimbarea legii salarizarii, schimbarea in zona fiscalitatii au fost facute de habarnisti, de amatori care au crezut ca este foarte usor sa cresti salariile si lumea sa fie foarte multumita".