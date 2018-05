"Sunt recomandari, niciodata, in limba romana, o recomandare nu poate fi obligatorie. Acolo este vorba de recomandari in procedura prealabila. Noi suntem in faza in care se dezbat legile, si dansii ne arata standardele spre care trebuie sa ne indreptam. Nu va imaginati ca vine corpul de experiti de la GRECO si stabileste niste solutii, dupa care Parlamentul se duce repede si le pune in aplicare. Ei dau niste recomandari, niste directii de evolutie a legislatiei, dupa care vor reveni sa vada modul in care au fost transpuse, preluate.

Uitati-va in regulament, este un procent de 75%, alt procent de doua treimi, s.a. Prin urmare, a nu se intelege ca legea din Romania o scrie GRECO. GRECO arata standardele, directiile de evolutie. Initial s-a spus ca exista un comunicat oficial, care spune: recomandarile sunt obligatorii. Eu am scris la GRECO: Dati-mi si mie acel comunicat. Nu exista. A fost o corespondenta. Stiu corespondenta aceea, am staruit la doua lucruri: Dati-mi comunicat oficial de la GRECO, nu sa-mi citeasca regulamentul, il stiu si eu, il stiti si dumneavoastra., Dati-mi comunicat cu o fraza: ati spus la media din Romania ca recomandarea este obligatorie? „Nu, nu am spus. Regulamentul”. Stim regulamentul si-l respectam", a declarat ministrul Justitiei, citat de stirileprotv.ro.

Tudorel Toader a participat la "Ora Guvernului", in plenul Sentalui pentru a oferi explicatii privitoare la raportul publicat de Grupul Statelor impotriva Coruptiei din cadrul Consiliului Europei (GRECO) privind Romania, sustinand ca din pacate, raportul "a fost transformat intr-o tema politica mult mediatizata si cu prea multe inexactitati".

Grupul statelor impotriva coruptiei al Consiliului Europei (GRECO) s-a declarat profund ingrijorat de anumite aspecte ale legii privind statutul judecatorilor si al procurorilor, ale legii privind organizarea sistemului judiciar si ale legii privind Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) adoptate recent de Parlamentul Romaniei, ca si de proiectele de amendamente la legislatia penala.