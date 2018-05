"Acea declaratie ca nu stie ce intelegeri secrete a facut Dragnea cu evreii... Eu nu fac intelegeri secrete cu nimeni. Nu l-am auzit sa se refere la protocoale secrete care scandalizeaza o tara intreaga. Eu nu fac intelegeri secrete cu nimeni. Eu stiu ca oficialitatile de la Ierusalim s-au simtit profund jignite. Dumneavoastra realizati grozavia acelor afirmatii?", a afirmat liderul PSD.

Acesta a adaugat ca scandalul legat de plecarea sa si a premierului Viorica Dancila in Israel a fost generat artificial, subliniind ca seful statului nu are prerogative exclusive de politica externa. Totodata, el a mentionat ca un premier dintr-un stat democratic are dreptul sa se intalneasca cu orice demnitar din lume, scrie Agerpres.

"Nu puteam si nu aveam de ce sa cer aprobarea nimanui. Nici mandat. Asta este o afirmatie care arata modul profund gresit in care priveste domnul presedinte asezarea constitutionala a institutiilor de stat si a atributiile fiecareia. Domnul presedinte nu e rege. Nu are atributii exclusive, nu are in subordine nici Guvernul, nici Parlamentul. Domnul presedinte ar trebui sa ceara mandat atunci cand merge la Consiliul European in chestiunile importante. Domnul presedinte a participat la multe intalniri ale Consiliului European unde s-au discutat subiecte care tin in mod exclusiv de guvern si nu a avut discutii nici inainte, nici dupa", a mai spus Dragnea.

Dragnea: Nu ma gandesc la suspendarea presedintelui

"Nu m-am gandit la suspendare si nu vreau sa ma gandesc la suspendare. Nu vreau sa ajungem la suspendare. Voi face tot ce imi sta in putinta ca in Romania sa fie stabilitate politica. Nici nu ma intereseaza ca e Anul Centenar. La anul, Romania are presedintia Consiliului Uniunii Europene", a afirmat Dragnea la Romania TV.

Liderul PSD sustine ca a aflat ca reprezentanti ai unor organizatii neguvernamentale, sustinuti de reprezentanti ai Partidului National Liberal si Uniunii Salvati Romania, vor sa faca o plangere penala impotriva premierului Viorica Dancila.

"Eu ma rog la Dumnezeu sa nu se ajunga acolo. Eu cred ca exista o linie rosie peste care sa nu se treaca. S-a trecut cand era Victor Ponta prim-ministru. A fost suficient. Eu zic ca trebuie sa inteleaga ca au fost alegeri in Romania, este o majoritate solida care guverneaza si guverneaza bine (...) Cine vrea sa candideze la anul pentru prezidentiale sa isi ia voturi pe ceea ce face, nu atacand Guvernul si nu incercand sa inlature Guvernul Romaniei, ales in mod legitim", a adaugat Liviu Dragnea.