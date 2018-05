Dragnea a declarat, duminica seara, intr-o emisiune la Romania TV, ca acest tip de actiune al sefului statului "poate sa reprezinte un atac la siguranta nationala".

"Eu nu l-am vazut vreodata pe presedintele Romaniei sa faca apel la calm. Presedintele a incitat si la proteste in permanenta, a fost si in piata de mai multe ori, prin toate declaratiile pe care le face incita la violenta, enerveaza foarte mult, vrea sa transmita un sentiment de nesiguranta. Eu am spus ca acest tip de actiune poate sa reprezinte un atac la siguranta nationala, pentru ca, in momentul in care transmiti date inexacte, transmiti mesajul ca in Romania economia nu merge bine, in Romania salariile nu se platesc, ca obiectivele din programul de guvernare nu se indeplinesc, ca este instabilitate politica, ca Guvernul este instabil, exista riscul ca anumite investitii care ar trebui sa vina in Romania nu mai vin pentru ca il aud pe seful statului", a afirmat Dragnea.

Liderul social-democrat sustine ca nu se afla in razboi cu seful statului si ca nici nu a initiat vreodata un conflict cu acesta. In schimb, el a reiterat ideea ca va riposta la orice declaratie sau actiune ostila din partea lui Klaus Iohannis sau a celor care il sustin. Dragnea s-a declarat convins ca rezultatele guvernarii PSD vor fi resimtite in scurt timp, iar acest fapt genereaza temeri presedintelui tarii, scrie Agerpres.



"Exista o temere din ce in ce mai mare, o teama din ce in ce mai mare, o suparare din ce in ce mai mare generata de faptul ca, in scurt timp, adevarul economic, adevarul social, adevarul fiscal va iesi atat de mult in evidenta incat toate aceste minciuni nu vor mai putea fi folosite pentru a manipula oameni si incearca sa faca orice pentru ca guvernarea sa fie blocata, actiunile din parlament sa fie fie blocate si folosesc orice mijloace", a adaugat Liviu Dragnea.