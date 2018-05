"Facem apel la demnitatea domnului presedinte Klaus Iohannis, sa inceteze cu presiunile publice adresate doamnei premier Viorica Dancila. Stim ca domnia sa a intrat in campanie electorala, dar acest lucru nu justifica nici proferarea de amenintari si nici limbajul jignitor, cu atat mai mult cu cat se adreseaza unei doamne!", a aratat liderul femeilor social-democrate, citata de stirileprotv.ro.

Facand referire la vizita permierului Viorica Dancila la Vatican, presedintele Klaus Iohannis este de parere ca prim-ministrul nu a inteles foarte bine ceea ce s-a discutat acolo.

"Dati-mi voie sa cred ca nu a inteles doamna foarte bine despre ce s-a vorbit acolo. Am urmarit intreaga evolutie si, in final, a aparut si comunicatul oficial al Vaticanului despre acea intalnire si, intr-adevar, acolo se spune ca s-a vorbit despre Presedintia Romaniei a Consiliului Uniunii Europene, in prima parte a lui 2019. Singura explicatie a mea este ca doamna a inteles ca este vorba despre vizita si nu despre presedintie. Deci o confuzie inexplicabila", a spus presedintele.