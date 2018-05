"Dragi prieteni,

ma urmareste, de ieri, aceasta imagine.

Am mai aratat-o aici, dar acum o gasesc si mai tragica: pare mobila, cu linia rosie care urca, tot urca....

Nu exista salvare individuala, oameni buni!

Nu poti sa-ti vezi linistit de viata si de treburile tale cand o grupare mafiota acapareaza, una dupa alta, institutiile statului, istoria, viitorul si simbolurile unei tari: le deturneaza, le prinde in malaxorul ei implacabil, contand tocmai pe lehamitea si resemnarea celor mai inteligenti si mai instruiti. Contand, mai cu seama, pe faptul ca cei onesti si harnici vor intoarce – dezgustati – spatele, vor parasi tara si orice forma de protest.

Citeste si: Mihai Sora: Cand un copil de trei ani este pus sa stea in cap pentru-ca-guvern, totul devine posibil



Am simtit pe pielea mea, odinioara, neputinta disperata; stiu ce inseamna sa fii confiscat de o Putere, cu cizma pe grumaz si un calus in gura, sa fii arestat, sa nu poti vorbi liber, sa nu poti face zece pasi fara un securist pe urmele tale, sa-ti fie, ani de-a randul, ascultat telefonul, interceptata corespondenta, sa fii turnat de cine nu te-ai astepta, sa-ti fie recrutat de catre Securitate copilul minor si folosit impotriva ta. Stiu, asadar, cum arata raul si cum poate evolua: chiar si atunci cand el intrebuinteaza cuvinte ca „adevar“, „bine“, „frumos“ ori imbraca o aratoasa ie.

Dar voi sunteti (inca) liberi si puteti protesta

Le multumesc celor care au iesit ieri in Piata Victoriei din Bucuresti si in celelalte orase.

M-au miscat multe lucruri, incepand cu strangerile de mana si chipurile increzatoare ale oamenilor; m-au emotionat tinerii care adunau semnaturi pentru „Fara penali in functii publice“; un tata cu doi copii care mi-a spus ca ar putea oricand pleca din tara, dar nu si-ar gasi nici linistea, nici fericirea stiind ce lasa in urma; o doamna spunand ca ne cunoastem de la Rosia Montana....

Si m-a miscat, la intoarcere, putin dupa miezul noptii, un tanar care a coborat de pe bicicleta, sa schimbam cateva cuvinte; bicicleta avea un scaunel de copil in spate: al micutului Matei pe care, spunea tanarul, l-am intalnit deja, in imprejurari similare. Intre timp, Matei a crescut. A mai trecut un an: suntem cateva mii de suflete si – intr-un fel oarecare – am devenit o familie", a scris Mihai Sora pe Facebook.