"Tot inapoi spre fundatura Visegrad?

Constat ca pe dl Tariceanu il bantuie un cosmar cu multi licurici.

Asta imi aminteste de propunerea sa intempestiva, fara consultare institutionala sau diplomatica, de retragere a trupelor romanesti din Irak, in vara anului 2006. A fost o iesire surprinzatoare, care a creat suspans in parteneriatul transatlantic, moment din fericire repede depasit prin decizia CSAT.

Dl Tariceanu imi da ca exemple pozitiile d-nei Merkel si ale d-lui Macron. Si eu m-as bucura ca Romania sa aiba statura Germaniei sau a Frantei in UE, daca nu prin economia ei, macar prin statura liderilor sai politici. Pe de alta parte, Dl. Tariceanu pare a fi aproape continuu intr-un exercitiu de produs fracturi logice pe cat de populiste pe atat de ipocrite. Cum explica atunci dl Tariceanu decizia ministrului de Externe, colegul sau de partid, de a bloca o declaratie comuna europeana prin care urma sa fie criticata mutarea ambasadei americane la Ierusalim? Cum a ajuns Romania sa voteze alaturi de Ungaria si Cehia, in contradictie cu restul UE? Cu cine s-a consultat dl Melescanu in prealabil?

Este un moment grav, care risca sa devina unul de cotitura in politica externa a Romaniei. Isi asuma dl Tariceanu&comp raspunderea pentru decuplarea Romaniei de UE si a izolarii in fundatura Visegrad?", a scris Dacian Ciolos pe Facebook.