"Aceasta este cu siguranta o chestiune care va trebui analizata si in interiorul DNA, daca s-au facut sau nu greseli, nu pot sa ma pronunt asupra acestor chestiuni. Daca se doreste o discutie la CSM, de asemenea se poate, fiindca CSM raspunde de independenta justitiei si, daca este - atentie! daca este - nevoie, acolo trebuie purtate aceste discutii, nu in zona politica", a raspuns seful statului la intrebarea adresata de presa.

Intrebat si daca ii va cere scuze lui Victor Ponta pentru faptul ca i-a cerut demisia, iar ulterior acesta a fost achitat, presedintele a replicat ca nu va face acest lucru si ca nu poate comenta o hotarare judecatoreasca.



"Nu pot sa am in public nicio parere despre ce decizii ia sistemul de justitie. (...) Am toata increderea in justitia din Romania si sunt ferm convins ca justitia trebuie sa fie si sa ramana independenta. In niciun caz nu voi accepta o imixtiune a politicului in actul de justitie", a spus Iohannis.

Raspunzand unei alte intrebari din partea presei, el a mentionat ca nu are emotii pentru data de 30 mai, cand Curtea Constitutionala va anunta decizia in cazul refuzului de a o revoca pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, scrie Agerpres.

"Nu am nicio emotie, am toata incredere in Curtea Constitutionala", a mai spus el.