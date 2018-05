"Romania fara politica externa si in afara UE

Am ajuns intr-un moment de o gravitate absoluta in care PSD si ALDE sacrifica total Romania si viitorul romanilor, fara un minim respect pentru ordinea constitutionala si pentru procedurile diplomatice si institutionale specifice in context european.



Vorbim de un veto al Romaniei in cadrul Serviciului European de Actiune Externa (SEAE), alaturi de Ungaria si Cehia, printr-o decizie a MAE luata fara consultarea presedintelui. Suntem deja intr-un blocaj institutional total care arunca in aer toata credibilitatea noastra pe plan extern. Semnalul transmis astazi de PSD-ALDE este ca Romania nu mai are credibilitate si predictibilitate pe plan extern si ca o grupare care ia deciziile exclusiv in beneficiul lor abandoneaza UE.

USR a sustinut dintotdeauna necesitatea respectarii ordinii institutionale, a unui dialog institutional si a unei analize aprofundate asupra intregului climat din regiunea Orientului Mijlociu si care sa tina cont inclusiv de pozitionarea aliatilor nostri din UE si NATO. Insa, indiferent de subiect, o decizie precum cea de astazi tine de o consultare institutionala in plan intern, iar mandatul final se obtine de la presedintele Romaniei si tinand cont de consultarile in plan european.

Asa cum a spus si presedintele Iohannis, drumul Romaniei este si trebuie sa ramana alaturi de Uniunea Europeana. PSD si ALDE vor altceva. Pentru Liviu Dragnea si ai sai, directia de politica externa a Romaniei este alaturi de Viktor Orban si Milos Zeman catre iliberalism si ne-Europa!", a scris preseintele USR pe Facebook.