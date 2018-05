El a mai subliniat ca ambasada Romaniei nu poate fi mutata la Ierusalim fara acordul sau.

"In ceea ce priveste cea mai recenta speta, declaratia care a fost pregatita de Serviciul de Actiune Externa al UE, o sa il chem pe ministrul de Externe, ca sa imi explice ce si cum s-a discutat si care a fost motivatia pentru masura care s-a luat. In privinta mutarii ambasadei nu s-a facut absolut niciun pas, in nicio directie. Ambasada nu poate fi mutata fara acordul meu. Punct! Indiferent cine ce spune", a declarat Iohannis.

Presedintele a precizat ca prin blocarea declaratiei Serviciului European de Actiune Externa, Romania este "readusa in marginea Uniunii", in ciuda faptului ca romanii nu isi doresc abordari euro-sceptice sau anti-europene. El a mai apreciat ca PSD are o guvernare "contraperformanta", "dupa ureche", scrie Agerpres.