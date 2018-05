"Imi doresc o tara puternica, bine ancorata in Europa si in valorile europene. Independenta si autonomia institutiilor, functionarea statului de drept, stabilitatea fiscala, o politica externa predictibila - nu chiar asa ca acum - o politica externa responsabila sunt pilonii pe care se construieste un stat modern si eficient. (...) Pentru a evita catastrofe politice, care pana la urma se rasfrang asupra fiecarui roman, trebuie sa fim intelepti si sa actionam astfel incat sa construim o Romanie solida si europeana, si acum, dar si pentru viitor", a afirmat presedintele Iohannis.

El a aratat ca tocmai acesti piloni au fost "pusi in pericol" in cursul ultimului an prin "asa-zise reforme" ale guvernarii actuale, un exemplu in acest sens fiind masurile luate de Guvern in domeniul salarizarii, seful statului punctand ca acestea reprezinta de fapt "un esec", nu pot fi numite ca o reforma.



"Tocmai lucrurile pe care le-am mentionat - independenta institutiilor, autonomia institutiilor, statul de drept, stabilitatea fiscala - tocmai acestea au fost puse in pericol in cursul ultimului an prin asa-zise reforme, printre care va amintesc doar ultima, asa numita reforma a salariilor. Cum sa inteleaga un om de rand ca i se promite o crestere de 25%, dar dupa scurt timp se muta contributiile sociale de la angajator la angajat, si in loc sa ii creasca salariul, chiar unii au patit sa le scada salariile. Or, asa ceva nu putem sa numim reforma, asa ceva este un esec. Astfel de esecuri trebuie evitate, pentru ca ele au repercusiuni in timp", a spus Iohannis, potrivit a spus Iohannis, potrivit Agerpres

El a subliniat ca "astfel de esecuri trebuie evitate", deoarece au repercusiuni in timp, iar cei care nu castiga corespunzator muncii depuse nu vor putea sa isi intretina asa cum trebuie familiile.

"Astfel de esecuri trebuie evitate, pentru ca ele au repercusiuni in timp, au repercusiuni in profunzime. Cel care castiga bani trebuie sa intretina o familie, iar daca nu i se onoreaza munca atunci nici nu va fi in situatia sa isi intretina asa cum trebuie familia", a spus Iohannis.

Iohannis: Ar fi o catastrofa sa abandonam parcursul Romaniei spre Europa si modernitate

"Blajul exemplifica rolul fundamental al cartii si al scolii, al educatiei si al cultivarii spiritului, in parcursul Romaniei catre Europa si catre modernitate. Si imi doresc foarte mult sa pastram acest parcurs al Romaniei spre Europa si spre modernitate. Ar fi o catastrofa sa abandonam acest parcurs, pentru care, iata, de atata vreme lupta, practic, toti romanii", a declarat seful statului.