"Eu un singur lucru astept: astept raspunsul de la Curtea Constitutionala si sa ne apucam de treaba in tara. Pentru ca, daca facem interpretari in fel si chip - e adevarat, dandu-ne posibilitatea legea sa facem aceste lucruri -, nu aducem avantaj tarii. Daca tot tergiversam punerea in practica a unor proiecte, pierdem timpul. Or pierderea de timp inseamna lipsa de productie, lipsa de productie inseamna sa fii tributar importului, importul este scump, intr-un cuvant tara pierde. Ei, nu mai trebuie sa piarda si toti sa intelegem ca este necesar sa ne facem datoria in compartimentul nostru, pe fisa postului pe care o avem, in asa fel incat munca noastra comuna sa fie in folosul fiecaruia si al tarii la un loc", a spus Daea.

Presedintele Klaus Iohannis a sesizat, luni, Curtea Constitutionala a Romaniei asupra Legii privind aprobarea Programului de sustinere a crescatorilor de suine pentru activitatea de reproductie, dar si in ceea ce priveste Legea de aprobare a Programului de sustinere pentru activitatea de reproductie, incubatie si de crestere in sectorul avicol, scrie Agerpres.

Petre Daea a efectuat, sambata, o vizita in judetul Bistrita-Nasaud, ocazie cu care a vizitat mai multe ferme agricole si a participat la deschiderea oficiala a manifestarilor din cadrul campaniei "Alege oaia", ce se vor desfasura la acest sfarsit de saptamana pe pietonalul din centrul istoric al municipiului Bistrita.

Ce spune Daea despre vanzarea terenurilor catre straini

"Am introdus initiative legislative in Parlament, in asa fel incat lucrarile sa capete consistenta privind interesul pe care il avem in acest domeniu. Si avem legea in Parlament, care vizeaza facilitati pentru tineri, care trebuie sa devina maine fermieri ai tarii, pentru ca nu poti sa fii fermier fara teren. (...) Este un mecanism pus in miscare anul trecut, s-a folosit de acest mecanism o parte din doritorii a cumpara teren in Romania si a face treaba. In alta ordine de idei, suntem preocupati sa cream exploatatii in tara, acele exploatatii necesare pentru realizarea unor randamente sporite, in asa fel incat costurile de productie sa fie sustinute prin castigul pe care il pot obtine realizand productii mari si o valorificare la timp si la preturi convenabile pentru fiecare fermier", a declarat Daea.



"Legile pe care trebuie sa le dam in Romania sunt in primul rand pentru romani, creand mecanisme juridice in asa fel incat sa facilitam drumul spre cumparare a terenurilor pe care le doresc romanii nostri. Am pus, de pilda, o serie intreaga de precizari in asa fel incat etapele acelea de preemptiune, categoriile de preemptori sa aiba o logica de interes statal. In momentul in care incepe vanzarea unui teren, primul care trebuie sa beneficieze, sa fie in pozitia de prim beneficiar al unei asemenea oferte, in conditiile in care doreste, este cel care il are in arenda, in asa fel incat sa nu rupem exploatatiile pe care le-am facut. Apoi, tanarul, si am introdus, evident, in joc si Agentia Domeniilor Statului, in asa fel incat statul, in conditiile in care preemptorii - cei din familie, cei care arendeaza, tinerii - nu doresc sa cumpere terenurile respective, statul sa intervina sa cumpere aceste suprafete, ca apoi, printr-o politica statala, in functie de vointa politica care exista, sa putem da acele terenuri acolo unde interesul statului pentru binele tarii se indreapta", a mai spus Petre Daea.

Intrebat de un jurnalist daca exista o initiativa legislativa care sa reduca posibilitatea cetatenilor altor state sa cumpere terenuri agricole in Romania, Petre Daea a spus ca spera ca tinerii fermieri, pentru care au fost prevazute facilitati inca de anul trecut, sa fie cei mai interesati sa cumpere aceste suprafete si sa creeze exploatatii agricole.Ministrul Agricultorii a mentionat ca, in succesiunea preemptorilor, primii beneficiari vor fi cei care au folosit in arenda terenurile respective, urmati de tineri si, la final, de Agentia Domeniilor Statului.