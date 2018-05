"Ieri, 11 mai, cele 28 de state membre nu au avut o pozitie unanima pentru aprobarea unei declaratii a Uniunii Europene cu privire la reiterarea unui set de mesaje comune fata de statutul Ierusalimului. Acordul Cehiei, Ungariei si Romaniei nu a putut fi obtinut pentru publicarea ei cu ocazia inaugurarii ambasadei SUA in acest oras simbol.



Este regretabil ca la nivelul UE nu exista consens referitor la actiunea externa in anumite dosare sensibile de mare actualitate. Trebuie sa stim, dupa 11 ani de la aderarea noastra la UE: consensul nu e un dat, de natura sa niveleze automat interesele fiecarei parti, el nu vine de la sine chiar si atunci cand opiniile sunt convergente. El trebuie mai degraba construit, prin abordari coezive, care iau in considerare o paleta mai larga a intereselor membrilor care intampina dificultati in a se ralia unor anumite formulari, in anumite momente de actiune.

Nu ne putem astepta ca intr-o Uniune in care se discuta din ce in ce mai intens despre formalizarea unei Europe cu mai multe viteze, sa nu existe si rezultante „cu mai multe viteze”, inclusiv in actiunea externa. Exemplul cel mai concludent pentru Romania este aderarea la Schengen, un proces tehnic pe care l-am indeplinit dar care, din pricina pozitiei inflexibile a unor state membre, a dobandit valente politice, tinte suplimentare si a fost transformat intr-o bariera pentru integrarea noastra deplina in UE", a scris Tariceanu pe Facebook.