"Tinand cont de contextul regional deosebit de complicat si in urma unei analize complexe a textului propus aprobarii statelor membre de catre Serviciul European de Actiune Externa, la nivelul MAE s-a considerat ca textul este unul lipsit de echilibru, prin punerea accentului pe un singur element, respectiv mutarea reprezentantelor diplomatice europene in Israel la Ierusalim. Mentionam, de asemenea, ca pozitii similare au fost adoptate si de alte state membre UE, Ungaria si Cehia. In urma procesului de analiza desfasurat la nivelul SEAE, s-a convenit transmiterea unei declaratii in numele Inaltului Reprezentant Federica Mogherini", se arata intr-un comunicat transmis de MAE.

Publicatia The Times of Israel a relatat in editia sa online, citand postul israelian de televiziune Channel 10, faptul ca Romania, Cehia si Ungaria au ajutat vineri Israelul sa blocheze o declaratie comuna a Uniunii Europene de condamnare a relocarii de catre SUA a ambasadei lor de la Tel Aviv la Ierusalim.

Potrivit unor diplomati europeni si oficiali israelieni, declaratia, initiata de Franta, urmarea sa prezinte o pozitie comuna a Uniunii Europene impotriva deciziei Washingtonului, scrie Agerpres.

Insa obiectiile exprimate de Romania, Cehia si Ungaria au ajutat Israelul sa opreasca aceasta declaratie.

Conform Channel 10, proiectul de declaratie mentiona ca Ierusalimul ar trebui sa fie capitala a doua state, Israel si Palestina, ca statutul Ierusalimului ar trebui rezolvat numai prin negocierile de pace si ca tarile membre ale UE nu vor urma exemplul SUA si nu-si vor muta ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim.