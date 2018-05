''Am solicitat la GRECO sa transmita si la MJ comunicatul oficial referitor la 'obligativitatea' recomandarilor / din recentul raport, despre care se tot vorbeste in presa.

Raspunsul primit - 'Nu exista un comunicat oficial insa se pare ca a existat o corespondenta electronica la nivel de secretariat'!

In aceste conditii, solicit oricarui detinator sa faca public un astfel de comunicat oficial!'', a scris Tudorel Toader pe Facebook.

Ministrul Justitiei, care a participat la "Ora Guvernului", in plenul Sentalui pentru a oferi explicatii privitoare la raportul publicat de Grupul Statelor impotriva Coruptiei din cadrul Consiliului Europei (GRECO) privind Romania a sutinut ca acest raport "a fost transformat intr-o tema politica cu prea multe inexactitati".

"Raportul GRECO, din pacate, a fost transformat intr-o tema politica mult mediatizata si cu prea multe inexactitati. (...) In ziua publicarii raportului, cu ghilimelele de rigoare, am fost somat sa public de indata raportul, daca nu, cu siguranta am ceva de ascuns. Aceasta somatie venea aproape concomitent de la o anumita platforma, de la o asociatie, de la o doamna care a trecut prin Cabinetul de ministru al Justitiei si de la o alta doamna al carei nume prefer sa nu il public. Este regretabil daca autorii somatiei, cu ghilimelele, nu cunosc procedura GRECO, dupa cum este si regretabil daca o cunosc si au prezentat-o tendentios", a declarat el.

Grupul statelor impotriva coruptiei al Consiliului Europei (GRECO) s-a declarat profund ingrijorat de anumite aspecte ale legii privind statutul judecatorilor si al procurorilor, ale legii privind organizarea sistemului judiciar si ale legii privind Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) adoptate recent de Parlamentul Romaniei, ca si de proiectele de amendamente la legislatia penala.